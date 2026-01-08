Рейтинг@Mail.ru
Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс
22:13 08.01.2026 (обновлено: 22:18 08.01.2026)
Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс
Гренландия имеет ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, при этом к территории проявляют интерес... РИА Новости, 08.01.2026
Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс

Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для противоракетной обороны США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Гренландия имеет ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, при этом к территории проявляют интерес "враждебные страны", заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Гренландия действительно крайне важна - не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира. Мы также знаем, что есть враждебные страны, которые проявляют большой интерес к этой территории", - сказал Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на площадке Белого дома.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии
Вчера, 22:07
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
Вчера, 21:48
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
