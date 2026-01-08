Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Гренландия имеет ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, при этом к территории проявляют интерес "враждебные страны", заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Гренландия действительно крайне важна - не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира. Мы также знаем, что есть враждебные страны, которые проявляют большой интерес к этой территории", - сказал Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на площадке Белого дома.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.