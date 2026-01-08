Гренландия имеет ключевое значение для обороны США, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Гренландия имеет ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, при этом к территории проявляют интерес "враждебные страны", заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.