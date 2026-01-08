Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил

Мужчина на одной из улиц в Нууке, Гренландия. Архивное фото

ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Нидерланды и Дания намерены активизировать усилия по укреплению безопасности Арктики и Гренландии, сообщил в четверг глава нидерландского МИД Давид ван Вил.

Во вторник глава нидерландского МИД заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания , а королевство поддерживает их в этом. В среду премьер Нидерландов Дик Схоф заверил, что безопасность Европы НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят датскую автономную территорию.

"Состоялся хороший обмен мнениями с моим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Мы обсудили важность усиления безопасности Арктики и Гренландии. Как союзники по НАТО, мы полны решимости активизировать совместные усилия", - написал ван Вил в соцсети Х.

Министр иностранных дел Нидерландов в разговоре с датским коллегой снова сказал, что будущее Гренландии зависит от Дании и острова.

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.