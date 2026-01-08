Рейтинг@Mail.ru
19:23 08.01.2026
Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил
в мире
гренландия
дания
нидерланды
стивен миллер
метте фредериксен
дональд трамп
нато
гренландия
дания
нидерланды
в мире, гренландия, дания, нидерланды, стивен миллер, метте фредериксен, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, Стивен Миллер, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, НАТО
© Getty Images / Joe RaedleМужчина на одной из улиц в Нууке, Гренландия
Мужчина на одной из улиц в Нууке, Гренландия
© Getty Images / Joe Raedle
Мужчина на одной из улиц в Нууке, Гренландия. Архивное фото
ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Нидерланды и Дания намерены активизировать усилия по укреплению безопасности Арктики и Гренландии, сообщил в четверг глава нидерландского МИД Давид ван Вил.
Во вторник глава нидерландского МИД заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания, а королевство поддерживает их в этом. В среду премьер Нидерландов Дик Схоф заверил, что безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят датскую автономную территорию.
"Состоялся хороший обмен мнениями с моим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Мы обсудили важность усиления безопасности Арктики и Гренландии. Как союзники по НАТО, мы полны решимости активизировать совместные усилия", - написал ван Вил в соцсети Х.
Министр иностранных дел Нидерландов в разговоре с датским коллегой снова сказал, что будущее Гренландии зависит от Дании и острова.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреГренландияДанияНидерландыСтивен МиллерМетте ФредериксенДональд ТрампНАТО
 
 
