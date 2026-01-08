К жителям Гренландии относятся как к товару, заявила мэр Ольсен

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мэр столицы Гренландии Нуук Аваарак Ольсен Мэр столицы Гренландии Нуук Аваарак Ольсен заявила , что к гренландцам относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу, добавив, что жители острова хотят избавиться от этого чувства.

« "Мы ощущаем, что к нам относятся не как к (части - ред.) своего собственного народа, живущего в своей собственной стране, - к нам относятся как к предмету на продажу, и мы действительно хотим избавиться от этого", - озвучила мнение Ольсен в интервью канадскому телеканалу CBC.

По словам главы столицы, многие жители острова чувствуют тревогу. Она рассказала, что многие реагируют на очередные притязания США со словами вроде "О нет, нет, только не снова! Мы не хотим! Мы уже сказали свое мнение". Ольсен напомнила, что весной 2025 года гренландцы провели крупнейшую в истории территории демонстрацию, на которой решительно отвергли американцев. По ее мнению, с тех пор их позиция не изменилась.

« "Мы считаем, что это очень неуважительно и оскорбительно, что нас снова в это втягивают, потому что мы уже высказали свое мнение", - выразила мнение мэр.

Ольсен напомнила, что Гренландия уже многие годы пытается добиться независимости, акцентировав внимание, что в желании быть суверенным в своем собственном доме нет ничего необычного. Она призвала уважать это желание.

По данным телерадиокомпании DR, в марте 2025 года около около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии в знак протеста против притязаний американского лидера Дональда Трампа в отношении острова. Согласно фото и видео с места событий, на некоторых баннерах, которые держали митингующие, было написано "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти прочь") - вариация знаменитого лозунга предвыборной кампании Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Среди лозунгов также были "Мы не продаемся", "Нет значит нет! Хватит нам угрожать!" и другие.

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.