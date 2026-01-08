Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО призвал союзников снизить накал вокруг Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
17:13 08.01.2026
Постпред США при НАТО призвал союзников снизить накал вокруг Гренландии
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
марко рубио
нато
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, марко рубио, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО
© AP Photo / Paul VernonМэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Мэттью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Союзникам США по НАТО необходимо снизить накал в вопросе Гренландии и сконцентрировать общие усилия на обеспечении безопасности арктического региона, заявил постпред Соединенных Штатов при военном блоке Мэттью Уитакер на фоне претензий Америки на автономную территорию Дании.
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 07:56
"Сейчас в рамках НАТО нам необходимо снизить накал вокруг этого вопроса (Гренландии - ред.) и сосредоточиться на том, что мы действительно можем контролировать: обеспечении безопасности арктического региона. В этих обсуждениях должны участвовать Канада и, разумеется, Соединенные Штаты. Дания и все скандинавские союзники, заинтересованные в этом вопросе, также должны быть представлены", - сказал Уитакер в эфире телеканала Fox Business.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил Вэнс
Вчера, 04:39
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМарко РубиоНАТО
 
 
