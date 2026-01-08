Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico
09:59 08.01.2026 (обновлено: 11:01 08.01.2026)
В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico
В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico - РИА Новости, 08.01.2026
В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico
В Евросоюзе могут рассмотреть отправку войск в Гренландию для противодействия планам Вашингтона, пишет Politico. РИА Новости, 08.01.2026
В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico

Politico: ЕС может рассмотреть отправку войск в Гренландию из-за США

© Getty Images / Leon NealКорабль HDMS Triton ВМС Дании у берегов Гренландии
Корабль HDMS Triton ВМС Дании у берегов Гренландии
© Getty Images / Leon Neal
Корабль HDMS Triton ВМС Дании у берегов Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Евросоюзе могут рассмотреть отправку войск в Гренландию для противодействия планам Вашингтона, пишет Politico.
«
"Европейским странам следует рассмотреть возможность развертывания войск в Гренландии, если об этом попросит Дания, для увеличения издержек потенциальной военной акции США", — сообщило издание со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 07:56
Как отметило Politico, эти силы вряд ли помешают возможному вторжению Штатов, но могут действовать в качестве сдерживающего фактора.
Во вторник агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с французским коллегой заявил, что США не планируют туда вторгаться.
Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил Вэнс
Вчера, 04:39
Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил Вэнс
Вчера, 04:39
В воскресенье Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности.
За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
 
