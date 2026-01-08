В ЕС предложили рассмотреть отправку войск в Гренландию, пишет Politico

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Евросоюзе могут рассмотреть отправку войск в Гренландию для противодействия планам Вашингтона, пишет Politico.

« "Европейским странам следует рассмотреть возможность развертывания войск в Гренландии , если об этом попросит Дания, для увеличения издержек потенциальной военной акции США", — сообщило издание со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Как отметило Politico, эти силы вряд ли помешают возможному вторжению Штатов, но могут действовать в качестве сдерживающего фактора.

Во вторник агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с французским коллегой заявил, что США не планируют туда вторгаться.

В воскресенье Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности.

За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.

Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.