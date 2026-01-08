Рейтинг@Mail.ru
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
07:56 08.01.2026 (обновлено: 08:42 08.01.2026)
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
Страны ЕС готовят план сдерживания Соединенных Штатов при нападении на Гренландию, сообщило Politico. РИА Новости, 08.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, нато, удары сша по венесуэле, европа, марко рубио, стивен миллер, евросоюз
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Страны ЕС готовят план сдерживания Соединенных Штатов при нападении на Гренландию, сообщило Politico.
"Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории. <...> Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать европейское сдерживание в случае, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию, а также усиление присутствия НАТО в непосредственной близости от Гренландии", — пишет издание со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

Как заявил другой собеседник Politico, в Евросоюзе призвали готовиться к прямой конфронтации с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне его притязаний на остров.
По данным издания, европейские чиновники больше не игнорируют накаляющуюся риторику американского лидера и отчаянно ищут план, как его остановить.
Во вторник агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с французским коллегой заявил, что США не планируют туда вторгаться.
В воскресенье Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

