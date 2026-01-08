Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США назвал Гренландию критически важной частью системы ПРО - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 08.01.2026 (обновлено: 05:52 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/grenlandiya-2066829028.html
Вице-президент США назвал Гренландию критически важной частью системы ПРО
Вице-президент США назвал Гренландию критически важной частью системы ПРО - РИА Новости, 08.01.2026
Вице-президент США назвал Гренландию критически важной частью системы ПРО
Гренландия играет критическую роль в национальной безопасности США и работе системы ПРО, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T05:15:00+03:00
2026-01-08T05:52:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
марко рубио
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066673563.html
https://ria.ru/20260107/tramp-2066777755.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, марко рубио, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Марко Рубио, Ларс Лёкке Расмуссен
Вице-президент США назвал Гренландию критически важной частью системы ПРО

Вице-президент Вэнс: Гренландия является критической частью системы ПРО США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Гренландия играет критическую роль в национальной безопасности США и работе системы ПРО, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Гренландия критически важна не только для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности мира. Люди не осознают этого, но вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай Бог, русские или китайцы — я не говорю, что они собираются, но если, не дай Бог, в будущем кто-то запустит ядерную ракету на наш континент или на Европу, то Гренландия является критической частью этой системы противоракетной обороны", — сказал он в интервью Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
Политик подчеркнул, что Европа выражает много недовольства и не понимает аргументов президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Притязания США

В воскресенье американский лидер после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости
7 января, 17:52
 
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампМарко РубиоЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала