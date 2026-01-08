Рейтинг@Mail.ru
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/grazhdanstvo-2066825429.html
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства - РИА Новости, 08.01.2026
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства
Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, снизится с 18 до 14 лет с 9 января, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T03:47:00+03:00
2026-01-08T03:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/87/916438744_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_796231b555038e52a8a9396c30b0f2d7.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065296022.html
https://ria.ru/20260105/rezhisser-2066414611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/87/916438744_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_d7cc9edc6a02071030d5241b5aa5eee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

РИА Новости: возраст для принесения присяги при приобретении гражданства снизят

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, снизится с 18 до 14 лет с 9 января, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал федеральный закон от 29.12.2025 № 538-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 37 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
29 декабря 2025, 09:41
"Начнет (закон - ред.) действовать с 9 января 2026 года. Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства. Данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство РФ", - рассказал Машаров.
Он добавил, что ранее от принесения присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Машаров также обратил внимание, что речь идет только о тех лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения.
"В соответствии с вышеупомянутым ФЗ, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным. Теперь еще решение аннулируют при отказе от принесения присяги и отменят в случае смерти человека, который не успел ее принять", - добавил Машаров.
Он подчеркнул, что согласие законных представителей на это не требуется, ребенок собственноручно подписывает согласие. Машаров добавил, что текст присяги необходимо читать вслух, а после этого написать на специальном бланке Ф.И.О, подпись и проставить дату.
Снежный покров в горах Ялты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
5 января, 01:18
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала