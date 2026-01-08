https://ria.ru/20260108/gosduma-2066844820.html
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике - РИА Новости, 08.01.2026
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
В Госдуму внесут законодательные инициативы, касающихся миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T09:29:00+03:00
2026-01-08T09:29:00+03:00
2026-01-08T16:17:00+03:00
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
Володин: в ГД внесут законопроекты по совершенствованию миграционной политики
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
В Госдуму внесут законодательные инициативы, касающихся миграционной политики, сообщил
председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", — написал он в своем канале на платформе Max.
Володин рассказал о планах уменьшить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.
"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор
— о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", — добавил председатель Госдумы
.
Он отметил, что также предполагается введение административной ответственности для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.
Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и использование документов об отсутствии опасных заболеваний.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", — подчеркнул Володин.