В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
09:29 08.01.2026 (обновлено: 16:17 08.01.2026)
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
В Госдуму внесут законодательные инициативы, касающихся миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, мигранты
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Мигранты
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Госдуму внесут законодательные инициативы, касающихся миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", — написал он в своем канале на платформе Max.
Володин рассказал о планах уменьшить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.
"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", — добавил председатель Госдумы.
Он отметил, что также предполагается введение административной ответственности для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.
Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и использование документов об отсутствии опасных заболеваний.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", — подчеркнул Володин.
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоМигранты
 
 
