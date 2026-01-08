Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров - РИА Новости, 08.01.2026
02:17 08.01.2026
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров - РИА Новости, 08.01.2026
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров
Подписание декларации так называемой "коалицией желающих" о размещении иностранных войск на Украине, по сути, обнуляет процесс мирных переговоров, выразил... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
россия
киев
дмитрий белик
кир стармер
дональд трамп
госдума рф
украина
россия
киев
2026
в мире, украина, россия, киев, дмитрий белик, кир стармер, дональд трамп, госдума рф, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Белик, Кир Стармер, Дональд Трамп, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров

РИА Новости: Белик назвал декларацию коалиции желающих обнулением переговоров

Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Подписание декларации так называемой "коалицией желающих" о размещении иностранных войск на Украине, по сути, обнуляет процесс мирных переговоров, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Коалиция желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:06
"Подписание декларации о размещении иностранных войск на Украине, по сути, обнуляет процесс мирных переговоров. Британский премьер "подложил свинью" украинскому народу, перед которым забрезжила надежда на мир", - сказал Белик.
По его словам, размещение иностранных баз на территории Украины для России неприемлемо и ставит крест на мирных инициативах.
"Гарантии безопасности для Украины не должны идти в ущерб российским национальным интересам. Но англичане и французы делают все для того, чтобы кровопускание украинского народа не прекращалось. Они им обещают размещение баз, зная, что Россия никогда этого не допустит, и таким образом сбрасывают в пропасть мирные переговоры, стремясь похоронить эту идею в принципе", - сказал депутат.
По его словам, "коалиция желающих", с одной стороны, стремится отодвинуть США от мирных переговоров, а с другой - создает непреодолимые заслоны для продолжения мирных переговоров.
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Могут убить". В США назвали главного врага России
02:15
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий БеликКир СтармерДональд ТрампГосдума РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
