В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Подписание декларации так называемой "коалицией желающих" о размещении иностранных войск на Украине, по сути, обнуляет процесс мирных переговоров, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Гарантии безопасности для Украины не должны идти в ущерб российским национальным интересам. Но англичане и французы делают все для того, чтобы кровопускание украинского народа не прекращалось. Они им обещают размещение баз, зная, что Россия никогда этого не допустит, и таким образом сбрасывают в пропасть мирные переговоры, стремясь похоронить эту идею в принципе", - сказал депутат.