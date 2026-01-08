Рейтинг@Mail.ru
Внутренний госдолг Молдавии рекордно вырос за 2025 год, сообщил эксперт - РИА Новости, 08.01.2026
14:15 08.01.2026
Внутренний госдолг Молдавии рекордно вырос за 2025 год, сообщил эксперт
Внутренний госдолг Молдавии рекордно вырос за 2025 год, сообщил эксперт

КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Внутренний госдолг Молдавии в декабре 2025 года увеличился до 52 миллиардов леев (3,1 миллиарда долларов), что стало рекордным значением с 2021 года, рост внутреннего долга за прошедший год составил 8 миллиардов леев (479 миллионов долларов), заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
Минфин республики 8 декабря сообщал, что внутренний госдолг Молдавии по итогам января-ноября 2025 года увеличился до 49,6 миллиарда леев (около 2,68 миллиарда долларов), что стало максимальным значением за все время наблюдений, рост внутреннего долга за 11 месяцев составил 5,6 миллиарда леев (около 302 миллионов долларов).
ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон
"В декабре 2025 года внутренний госдолг составил 52 миллиардов леев и вырос за месяц на 2,5 миллиарда, а за 2025 год в целом на 8 миллиардов (на 18%). Это наибольший рост с 2021 года", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
Эксперт подчеркнул, что в 2024 году внутренний госдолг вырос на 4,3 миллиарда леев (более 257 миллионов долларов), в 2023 году на 5,2 миллиарда (311 миллионов долларов), в 2022 году на 1,2 миллиарда (около 72 миллионов долларов). С 2021 по 2025 годы он увеличился на 18,7 миллиардов леев (1,1 миллиарда долларов), что составляет рост на 56,2%.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В Молдавии прошел зимний "Лагерь посла России"
