Внутренний госдолг Молдавии рекордно вырос за 2025 год, сообщил эксперт

Эксперт подчеркнул, что в 2024 году внутренний госдолг вырос на 4,3 миллиарда леев (более 257 миллионов долларов), в 2023 году на 5,2 миллиарда (311 миллионов долларов), в 2022 году на 1,2 миллиарда (около 72 миллионов долларов). С 2021 по 2025 годы он увеличился на 18,7 миллиардов леев (1,1 миллиарда долларов), что составляет рост на 56,2%.