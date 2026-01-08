В партии ССВ отвергли участие Германии в миссии на Украине

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази отверг участие Германии в формировании многонациональных сил в рамках так называемых гарантий безопасности Украине, призвав вместо этого к созданию системы безопасности в Европе.