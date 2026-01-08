Рейтинг@Mail.ru
В партии ССВ отвергли участие Германии в миссии на Украине
00:03 08.01.2026
В партии ССВ отвергли участие Германии в миссии на Украине
в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, сергей рябков, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Рябков, НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази отверг участие Германии в формировании многонациональных сил в рамках так называемых гарантий безопасности Украине, призвав вместо этого к созданию системы безопасности в Европе.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
"У бундесвера нет ни ресурсов, ни возможностей для обеспечения мира на Украине", - заявил Де Мази в интервью агентству AFP.
Политик также обвинил канцлера Мерца в том, что тот играет с огнем. По мнению Де Мази, надо быть полностью оторванным от реальности, чтобы полагать, что Россия согласится на размещение европейских сил на Украине. "Если конфликт разгорится заново, мы окажемся в состоянии прямого военного противостояния с Россией", - предупредил Де Мази.
Вместо этого он призвал к созданию в Европе "стабильной архитектуры безопасности".
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
