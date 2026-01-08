Рейтинг@Mail.ru
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию - РИА Новости, 08.01.2026
02:23 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/germanija-2066821248.html
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию - РИА Новости, 08.01.2026
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию
Неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат на западе Германии, по предварительным данным, чтобы парализовать работу промышленной зоны,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:23:00+03:00
2026-01-08T02:23:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
дюссельдорф
александр добриндт
германия
берлин (город)
дюссельдорф
2026
в мире, германия, берлин (город), дюссельдорф, александр добриндт
В мире, Германия, Берлин (город), Дюссельдорф, Александр Добриндт
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию

В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат на западе Германии, по предварительным данным, чтобы парализовать работу промышленной зоны, сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя прокуратуры.
"Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения", - говорится в материале.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
Сообщается, что злоумышленники пытались устроить поджог подстанции при помощи пиротехники, но им это не удалось. "Если бы оно (устройство для поджога - ред.) сработало, это могло бы привести к масштабному блэкауту", - приводит телеканал слова представителя прокуратуры.
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка Kommando Angry Birds, разместившая признательное письмо на открытой леворадикальной платформе.
По предварительной информации, нарушители пытались парализовать работу промышленной зоны в Эркрате. Расследование преступления взяла на себя служба госбезопасности в Дюссельдорфе.
Ранее леворадикальная группировка Vulkan взяла на себя ответственность за поджог кабельного моста в Берлине, приведшего к блэкауту на юго-западе германской столицы. В результате поджога утром 3 января без света и частично отопления Берлине остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий, сообщал оператор Stromnetz Berlin.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее актом левого терроризма. Расследованием преступления занялась федеральная прокуратура ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
