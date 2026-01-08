В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию

"Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения", - говорится в материале.

Сообщается, что злоумышленники пытались устроить поджог подстанции при помощи пиротехники, но им это не удалось. "Если бы оно (устройство для поджога - ред.) сработало, это могло бы привести к масштабному блэкауту", - приводит телеканал слова представителя прокуратуры.