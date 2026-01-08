https://ria.ru/20260108/germanija-2066821248.html
В Германии неизвестные пытались поджечь электроподстанцию
Неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат на западе Германии, по предварительным данным, чтобы парализовать работу промышленной зоны,... РИА Новости, 08.01.2026
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости.
Неизвестные пытались поджечь электроподстанцию в городе Эркрат на западе Германии, по предварительным данным, чтобы парализовать работу промышленной зоны, сообщил телеканал WDR
со ссылкой на представителя прокуратуры.
"Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения", - говорится в материале.
Сообщается, что злоумышленники пытались устроить поджог подстанции при помощи пиротехники, но им это не удалось. "Если бы оно (устройство для поджога - ред.) сработало, это могло бы привести к масштабному блэкауту", - приводит телеканал слова представителя прокуратуры.
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка Kommando Angry Birds, разместившая признательное письмо на открытой леворадикальной платформе.
По предварительной информации, нарушители пытались парализовать работу промышленной зоны в Эркрате. Расследование преступления взяла на себя служба госбезопасности в Дюссельдорфе
.
Ранее леворадикальная группировка Vulkan взяла на себя ответственность за поджог кабельного моста в Берлине
, приведшего к блэкауту на юго-западе германской столицы. В результате поджога утром 3 января без света и частично отопления Берлине остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий, сообщал оператор Stromnetz Berlin.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт
назвал произошедшее актом левого терроризма. Расследованием преступления занялась федеральная прокуратура ФРГ.