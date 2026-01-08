Фицо надеется на помощь Чехии из-за возможного запрета на газ из России

БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Словакия рассчитывает на помощь Чехии в свете возможного запрета на газ из России, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

"Мы обсудили тему энергетики. Могу сказать, что после абсурдного и идеологического решения Европейской комиссии принять план RePowerEU и прекратить импорт российского газа с января 2028 года, Чехия будет для нас чрезвычайно важной транзитной территорией для доставки газа в Словакию", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем , который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в соцсети Facebook*.

Фицо заявил, что в свете возможного запрета на газ из России Словакия окажется на самом конце трубопровода и "может случиться так, что сырья будет недостаточно". В этой связи он попросил премьера Чехии совместно обсудить два проекта: хранилище для газа и контактный пункт на чешско-немецкой границе.

Фицо также напомнил, что Словакия летом 2025 года блокировала принятие 18-го пакета санкций против России, пока не получила от Европейской комиссии обещание помочь в вопросе обеспечения энергоресурсами.

"Однако мне кажется, что в Европейской комиссии смеются над этими обязательствами", - сказал Фицо.

Он заявил, что будет давить на Европейскую комиссию для того, чтобы она выполнила обещания, которые дала Словакии.

Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину . Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".

Страны Евросоюза в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

В середине декабря 2025 года премьер-министр Словакии говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Еврокомиссии , чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение.