Мосгаз выполнил свыше 90 тысяч заявок москвичей в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:43 08.01.2026
Мосгаз выполнил свыше 90 тысяч заявок москвичей в 2025 году
Свыше 90 тысяч заявок горожан выполнили столичные газовики в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
Мосгаз выполнил свыше 90 тысяч заявок москвичей в 2025 году

Проверка газового оборудования в жилых домах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Свыше 90 тысяч заявок горожан выполнили столичные газовики в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты газовой службы выполнили свыше 90 тысяч заявок жителей столицы, связанных с ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте, наиболее популярными услугами среди москвичей остаются ремонт и замена газовых плит, водонагревателей и котлов. Значительная часть обращений связана с техническим обслуживанием оборудования и переделкой внутридомовой газовой разводки.
Офис Мосгаза
Газ для города
28 ноября 2025, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
