Мосгаз выполнил свыше 90 тысяч заявок москвичей в 2025 году

"Специалисты газовой службы выполнили свыше 90 тысяч заявок жителей столицы, связанных с ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте, наиболее популярными услугами среди москвичей остаются ремонт и замена газовых плит, водонагревателей и котлов. Значительная часть обращений связана с техническим обслуживанием оборудования и переделкой внутридомовой газовой разводки.