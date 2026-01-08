"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Челси" проиграл "Фулхэму" в лондонском дерби в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне на домашней арене "дачников" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Рауль Хименес (55-я минута) и Гарри Уилсон (81). В составе "Челси" мяч забил Лиам Делап (72). С 22-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Марка Кукурельи.
07 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
55’ • Рауль Хименес
81’ • Харри Уилсон
72’ • Лиам Делап
Для "синих" матч стал вторым после увольнения главного тренера Энцо Марески, в первой игре клуб сыграл вничью с "Манчестер Сити" (1:1). Следующую встречу "Челси" проведет под руководством Лиама Росеньора, о соглашении с которым было объявлено во вторник.
"Челси" с 31 очком занимает седьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (31 очко) идет строчкой ниже.
В другом матче дня "Эвертон" с двумя удалениями сыграл вничью с занимающим последнее, 20-е место "Вулверхэмптоном" (1:1).
