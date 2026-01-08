Рейтинг@Mail.ru
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:59 08.01.2026 (обновлено: 01:29 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/futbol-2066815011.html
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески
"Челси" проиграл "Фулхэму" в лондонском дерби в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T00:59:00+03:00
2026-01-08T01:29:00+03:00
футбол
энцо мареска
рауль хименес
лиам делап
манчестер сити
фулхэм
челси
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053073567_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_488e9734631ba3d1f34f426f6e1e0fd3.jpg
https://ria.ru/20260106/rosenor-2066606421.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053073567_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_c6ed131d8e0c25811f5204bcaf89b66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
энцо мареска, рауль хименес, лиам делап, манчестер сити, фулхэм, челси, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Энцо Мареска, Рауль Хименес, Лиам Делап, Манчестер Сити, Фулхэм, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески

"Челси" проиграл "Фулхэму" в лондонском дерби в чемпионате Англии по футболу

© Соцсети "Челси"Лиам Делап и Алехандро Гарначо
Лиам Делап и Алехандро Гарначо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Соцсети "Челси"
Лиам Делап и Алехандро Гарначо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Челси" проиграл "Фулхэму" в лондонском дерби в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне на домашней арене "дачников" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Рауль Хименес (55-я минута) и Гарри Уилсон (81). В составе "Челси" мяч забил Лиам Делап (72). С 22-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Марка Кукурельи.
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
Фулхэм
2 : 1
Челси
55‎’‎ • Рауль Хименес
(Сандер Берге)
81‎’‎ • Харри Уилсон
72‎’‎ • Лиам Делап
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для "синих" матч стал вторым после увольнения главного тренера Энцо Марески, в первой игре клуб сыграл вничью с "Манчестер Сити" (1:1). Следующую встречу "Челси" проведет под руководством Лиама Росеньора, о соглашении с которым было объявлено во вторник.
"Челси" с 31 очком занимает седьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (31 очко) идет строчкой ниже.
В другом матче дня "Эвертон" с двумя удалениями сыграл вничью с занимающим последнее, 20-е место "Вулверхэмптоном" (1:1).
Лиам Росеньор - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Челси" назначил Росеньора на пост главного тренера
6 января, 13:18
 
ФутболЭнцо МарескаРауль ХименесЛиам ДелапМанчестер СитиФулхэмЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала