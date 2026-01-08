https://ria.ru/20260108/futbol-2066814713.html
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Манчестер Сити" сыграл вничью 1:1 с "Брайтоном" в матче АПЛ