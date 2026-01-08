Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:55 08.01.2026
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
футбол
эрлинг холанд
манчестер сити
борнмут
брайтон энд хоув альбион
английская премьер-лига (апл)
Дарья Буймова
"Манчестер Сити" в третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ

"Манчестер Сити" сыграл вничью 1:1 с "Брайтоном" в матче АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити"
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Футболисты "Манчестер Сити". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Эрлинг Холанд (41-я минута, с пенальти), в составе гостей отличился Каори Митома (60).
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
Манчестер Сити
1 : 1
Брайтон
41‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
60‎’‎ • Каору Митома
(Ясин Аяри)
Гол Холанда стал 35000-м в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Норвежец отличился в 20-й раз в нынешнем сезоне чемпионата и возглавляет таблицу бомбардиров.
"Манчестер Сити" третий раз подряд сыграл вничью и с 43 очками занимает второе место в таблице АПЛ, "Брайтон" (29 очков) идет 10-м.
В другом матче дня "Борнмут" на своем поле обыграл лондонский "Тоттенхэм" (3:2).
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу
20 декабря 2025, 19:59
 
Футбол
Эрлинг Холанд
Манчестер Сити
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
