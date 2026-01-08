Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине

БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой кому-либо полагать, что него получится свести счеты с Россией, используя конфликт на Украине.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО . В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

"Мы очень ошибаемся, если полагаем, что через войну на Украине <…> кто-то сведет счеты с Российской Федерацией. Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем , который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Премьер Словакии заявил, что и продолжение конфликта на Украине является "большой ошибкой".

В среду Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.