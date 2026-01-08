Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/fitso-2066910007.html
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой кому-либо полагать, что него получится свести счеты с Россией, используя конфликт на Украине. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:02:00+03:00
2026-01-08T19:02:00+03:00
в мире
украина
россия
словакия
андрей бабиш
роберт фицо
нато
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20260108/fitso-2066900121.html
https://ria.ru/20260107/fitso-2066779850.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, словакия, андрей бабиш, роберт фицо, нато, facebook, вооруженные силы украины, кир стармер
В мире, Украина, Россия, Словакия, Андрей Бабиш, Роберт Фицо, НАТО, Facebook, Вооруженные силы Украины, Кир Стармер
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине

Фицо: ошибка полагать, что через конфликт на Украине получится свести счеты с РФ

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой кому-либо полагать, что него получится свести счеты с Россией, используя конфликт на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают, считает Фицо
Вчера, 17:43
"Мы очень ошибаемся, если полагаем, что через войну на Украине <…> кто-то сведет счеты с Российской Федерацией. Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер Словакии заявил, что и продолжение конфликта на Украине является "большой ошибкой".
В среду Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо
7 января, 18:15
 
В миреУкраинаРоссияСловакияАндрей БабишРоберт ФицоНАТОFacebookВооруженные силы УкраиныКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала