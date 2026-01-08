Рейтинг@Mail.ru
17:43 08.01.2026
Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают, считает Фицо
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
вооруженные силы украины
в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Переговорам об урегулировании конфликта на Украине старательно мешают, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее. Шаги, которые делаются, скорее говорят о том, что конфликт на Украине будет еще долгие месяцы продолжаться", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в соцсети Facebook*.
В среду Фицо исключил отправку словацких военных на Украину, заявив, что республика сосредоточится на взаимовыгодных проектах в сфере энергетики и транспорта, которые помогают украинским гражданам.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
