На Филиппинах при сходе оползня на свалке погиб человек

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в квартале Биналив в городе Себу на Филиппинах, несколько человек всё еще остаются под завалами, сообщил в четверг филиппинский портал Cebu Daily News

"Подтверждено, что один человек погиб в результате схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Согласно информации администрации города Себу по чрезвычайным ситуациям и управлению рисками (CCDRRMC), погибший был среди тех, кто оказался под завалами, когда часть свалки обрушилась на здание персонала и офис местной компании по переработке мусора Prime Waste.

Инцидент произошел примерно в 17.00 по местному времени (12.00 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы.

По данным Cebu Daily News, местные власти заявляли, что под завалами оказалось более 20 человек.

Ранее портал также сообщал, что пять человек, включая позднее скончавшегося, были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

При этом, как отмечается, в настоящее время всё еще ведутся поиски остальных оказавшихся под завалами. Службы экстренного реагирования развернули координационный пункт на месте происшествия и продолжают координировать действия с больницами.