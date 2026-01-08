Рейтинг@Mail.ru
16:33 08.01.2026 (обновлено: 16:44 08.01.2026)
На Филиппинах при сходе оползня на свалке погиб человек
На Филиппинах при сходе оползня на свалке погиб человек
Один человек погиб, четверо пострадали при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в квартале Биналив в городе Себу на Филиппинах, несколько человек всё... РИА Новости, 08.01.2026
происшествия, себу, филиппины
Происшествия, Себу, Филиппины
На Филиппинах при сходе оползня на свалке погиб человек

На Филиппинах при сходе оползня на свалке погиб 1 человек и 4 пострадали

© Фото : Cebu City MayorПоследствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Cebu City Mayor
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в квартале Биналив в городе Себу на Филиппинах, несколько человек всё еще остаются под завалами, сообщил в четверг филиппинский портал Cebu Daily News.
"Подтверждено, что один человек погиб в результате схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Согласно информации администрации города Себу по чрезвычайным ситуациям и управлению рисками (CCDRRMC), погибший был среди тех, кто оказался под завалами, когда часть свалки обрушилась на здание персонала и офис местной компании по переработке мусора Prime Waste.
Инцидент произошел примерно в 17.00 по местному времени (12.00 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы.
По данным Cebu Daily News, местные власти заявляли, что под завалами оказалось более 20 человек.
Ранее портал также сообщал, что пять человек, включая позднее скончавшегося, были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
При этом, как отмечается, в настоящее время всё еще ведутся поиски остальных оказавшихся под завалами. Службы экстренного реагирования развернули координационный пункт на месте происшествия и продолжают координировать действия с больницами.
Как сообщил портал, мэр города Себу Нестор Арчибаль призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту инцидента. Он также заявил, что сам пристально следит за развитием событий и в ближайшее время лично направится к указанной свалке, чтобы оценить обстоятельства и скоординировать последующие действия со спасательными службами.
ПроисшествияСебуФилиппины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
