В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике

"В 17:12 (19:12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один квадратный метр и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" на площади в 50 "квадратов". Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18:01 (20:01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 (20:47 мск) обнаружен погибший", — говорится в сообщении министерства.