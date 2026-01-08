Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
18:55 08.01.2026 (обновлено: 20:07 08.01.2026)
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике - РИА Новости, 08.01.2026
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
Взрыв твердотопливного котла произошел на территории мебельной фабрики в Нижнем Тагиле, погиб человек, частично обрушилась стена котельной, открытое горение... РИА Новости, 08.01.2026
2026
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле человек погиб при взрыве на мебельной фабрике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Взрыв твердотопливного котла произошел на территории мебельной фабрики в Нижнем Тагиле, погиб человек, частично обрушилась стена котельной, открытое горение ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
"В 17:12 (19:12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один квадратный метр и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" на площади в 50 "квадратов". Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18:01 (20:01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 (20:47 мск) обнаружен погибший", — говорится в сообщении министерства.
ГУ МЧС отмечает, что на месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Татарстане на предприятии "Нижнекамскнефтехим" потушили пожар
13 ноября 2025, 15:53
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
