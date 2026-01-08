https://ria.ru/20260108/fabrika-2066908924.html
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике - РИА Новости, 08.01.2026
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
Взрыв твердотопливного котла произошел на территории мебельной фабрики в Нижнем Тагиле, погиб человек, частично обрушилась стена котельной, открытое горение... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T18:55:00+03:00
2026-01-08T18:55:00+03:00
2026-01-08T20:07:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
нижний тагил
свердловская область
Новости
ru-RU
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
