В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом, пишет Politico

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Евросоюзе призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его притязаний на Гренландию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.