МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В течение года или двух европейские страны начнут отказываться от поддержки киевского режима, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
По мнению профессора, уже не далек тот день, когда от поддержки киевского режима будут вынуждены отказаться вообще все западные страны.
"Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию. <…> Учитывая дефицит средств в Европе, это произойдет не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего года или двух, когда мы увидим серьезные изменения в европейской политике в отношении Украины", — уточнил Петро.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
