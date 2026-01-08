Рейтинг@Mail.ru
"В течение года". В США раскрыли, что произойдет с Украиной
07:13 08.01.2026
"В течение года". В США раскрыли, что произойдет с Украиной
"В течение года". В США раскрыли, что произойдет с Украиной - РИА Новости, 08.01.2026
"В течение года". В США раскрыли, что произойдет с Украиной
В течение года или двух европейские страны начнут отказываться от поддержки киевского режима, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
европа
венгрия
николай петров
виктор орбан
сергей лавров
евросоюз
украина
европа
венгрия
в мире, украина, европа, венгрия, николай петров, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Николай Петров, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"В течение года". В США раскрыли, что произойдет с Украиной

Политолог Петро: Европа может отказаться от поддержки Украины в течение года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В течение года или двух европейские страны начнут отказываться от поддержки киевского режима, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"Нет сомнений, что Трамп продолжит продвигать изоляционистскую политику, ставя Америку на первое место в своих приоритетах. В Европе, как мне кажется, может произойти внезапная цепная реакция политических перемен, и тогда вопрос, что делать с Украиной, станет второстепенным", — отметил он.
По мнению профессора, уже не далек тот день, когда от поддержки киевского режима будут вынуждены отказаться вообще все западные страны.
"Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию. <…> Учитывая дефицит средств в Европе, это произойдет не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего года или двух, когда мы увидим серьезные изменения в европейской политике в отношении Украины", — уточнил Петро.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
В мире Украина Европа Венгрия Николай Петров Виктор Орбан Сергей Лавров Евросоюз НАТО
 
 
