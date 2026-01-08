Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Директор по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей (EEAS) Матти Маасикас в письме евродепутату Фернану Картайзеру сообщил, что дипслужба Евросоюза считает Российскую Федерацию ответственной за действия СССР в XX веке.
В декабре глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ответ на эти заявления опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для Каллас персональный ликбез.
"Учитывая, что Кремль считает Россию правопреемницей Советского Союза - положение, закреплённое в Конституции РФ в 2020 году (поправка к статье 67.1), а также то, что Россия унаследовала ядерный арсенал СССР и его место в Совете безопасности ООН, как это предусмотрено Алма-Атинским протоколом от 21 декабря 1991 года, целесообразно подчёркивать историческую преемственность в свете незаконной, неспровоцированной и ничем не оправданной агрессивной войны России против Украины, ведущейся с целью восстановления прежней сферы влияния", - ответил Маасикас на просьбу евродупутата предоставить список этих стран с учетом того, что РФ была создана 12 июня 1990 года.
Представитель дипслужбы ЕС не смог ответить на запрос Картайзера о том, на каких правовых основаниях Кая Каллас объявила цель сократить численность российской армии в рамках переговоров по Украине.
Каллас по итогам видеовстречи глав МИД стран ЕС по Украине 26 ноября 2025 года призвала к введению ограничений в отношении российской армии и её военного бюджета в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава евродипломатии на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".