ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Евросоюз опасается реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае принятия блоком плана по расширению системы торговли квотами на авиационные выбросы путем включения в нее трансатлантических рейсов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.