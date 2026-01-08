Рейтинг@Mail.ru
ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
17:52 08.01.2026
ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ
ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ
Евросоюз опасается реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае принятия блоком плана по расширению системы торговли квотами на авиационные... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
брюссель
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
politico
ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ

Politico: ЕС опасается реакции США на расширение схемы по борьбе с авиавыбросами

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Евросоюз опасается реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае принятия блоком плана по расширению системы торговли квотами на авиационные выбросы путем включения в нее трансатлантических рейсов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Согласно материалу, Еврокомиссия рассматривает вопрос расширения существующей схемы и преобразования ее в более масштабную программу, охватывающую все рейсы, вылетающие из стран блока. В таком случае все международные авиакомпании, выполняющие рейсы из ЕС, в том числе американские, столкнутся с повышением затрат, указывает издание.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию
Вчера, 16:54
"Одному лишь богу известно, что сделает администрация Трампа", если Брюссель расширит свою собственную систему торговли выбросами, включив в нее трансатлантические рейсы", - пишет издание, приводя в своем сообщении слова чиновника.
Согласно последнему, эксперты ЕК думают над тем, как говорить о распространении системы торговли выбросами на весь мир, но также обеспечить равные условия конкуренции.
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Вчера, 14:47
 
