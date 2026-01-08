Евроскептицизм и противостояние политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ

ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Евроскептический настрой и противодействие общей миграционной, энергетической и экологической политике Брюсселя усиливаются в Центральной и Восточной Европе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.