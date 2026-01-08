Рейтинг@Mail.ru
Евроскептицизм и противостояние политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ - РИА Новости, 08.01.2026
15:56 08.01.2026
Евроскептицизм и противостояние политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ
в мире
венгрия
чехия
польша
кароль навроцкий
дональд туск
виктор орбан
еврокомиссия
в мире, венгрия, чехия, польша, кароль навроцкий, дональд туск, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Чехия, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Евроскептицизм и противостояние политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ

Евроскептицизм и противодействие политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Евроскептический настрой и противодействие общей миграционной, энергетической и экологической политике Брюсселя усиливаются в Центральной и Восточной Европе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В регионе ЦВЕ (фактически, кроме стран Балтии), несмотря на политические расхождения, явно усиливается евроскептический настрой, противодействие общей миграционной, энергетической и экологической политике Брюсселя", - говорится в докладе.
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Вчера, 14:47
Авторы доклада отмечают, что это противодействие отчетливо проявилось при обсуждении предложенного Еврокомиссией проекта бюджета ЕС на 2028-2034 годы, намечающего серьезную реструктуризацию стратегий внутреннего и международного развития ЕС при соответствующем перераспределении финансирования.
По мнению авторов доклада, применительно к Венгрии, Словакии, Чехии, а частично и к Болгарии и Румынии это противостояние с Брюсселем и рядом "старых" стран ЕС принимает жесткий характер.
"Тон начал задавать президент Польши Кароль Навроцкий, заявив, что нынешний ЕС "это не союз нашей мечты" и обнародовав не согласованные с правительством (премьер-министра Польши - ред.) Дональда Туска предложения по реформированию ЕС, по сути, нацеленные не на углубление интеграции, а возвращение к ее более ранним формам", - говорится в докладе.
Также в докладе приводится недавняя ситуация, когда польский президент отказался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чем фактически сорвал наметившееся после победы Анджея Бабиша в Чехии "возрождение" сотрудничества Венгрии, Словакии, Польши и Чехии по защите их общих интересов в рамках Вишеградской группы.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Тбилиси обвинили ЕС в издевательстве над грузинским народом
Вчера, 13:04
 
