Евроскептицизм и противостояние политике Брюсселя усиливаются в странах ЦВЕ

ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Евроскептический настрой и противодействие общей миграционной, энергетической и экологической политике Брюсселя усиливаются в Центральной и Восточной Европе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В регионе ЦВЕ (фактически, кроме стран Балтии), несмотря на политические расхождения, явно усиливается евроскептический настрой, противодействие общей миграционной, энергетической и экологической политике Брюсселя", - говорится в докладе.
Авторы доклада отмечают, что это противодействие отчетливо проявилось при обсуждении предложенного Еврокомиссией проекта бюджета ЕС на 2028-2034 годы, намечающего серьезную реструктуризацию стратегий внутреннего и международного развития ЕС при соответствующем перераспределении финансирования.
"Тон начал задавать президент Польши Кароль Навроцкий, заявив, что нынешний ЕС "это не союз нашей мечты" и обнародовав не согласованные с правительством (премьер-министра Польши - ред.) Дональда Туска предложения по реформированию ЕС, по сути, нацеленные не на углубление интеграции, а возвращение к ее более ранним формам", - говорится в докладе.
Также в докладе приводится недавняя ситуация, когда польский президент отказался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чем фактически сорвал наметившееся после победы Анджея Бабиша в Чехии "возрождение" сотрудничества Венгрии, Словакии, Польши и Чехии по защите их общих интересов в рамках Вишеградской группы.