В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров рассказал, что большинство россиян после новогодних праздников выносят елки к контейнерам для бытовых отходов, однако такой способ утилизации является нарушением действующих норм.

"Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - рассказал Машаров.

По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится.

"Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно - необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон - из них сделают удобрения или подстилки для животных", - отметил Машаров.