Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/elka-2066823937.html
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки - РИА Новости, 08.01.2026
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки
Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T03:08:00+03:00
2026-01-08T03:08:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154991/37/1549913715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acce313a9dffaba47a75db6be92bb301.jpg
https://ria.ru/20251214/elka-2061905620.html
https://ria.ru/20251213/shtraf-2061787749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154991/37/1549913715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_730902cc9be60c688841985b8911fa97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки

РИА Новости: вынос целой елки к мусорным контейнерам грозит штраф в 3000 рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУтилизация новогодних елок
Утилизация новогодних елок - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Утилизация новогодних елок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что большинство россиян после новогодних праздников выносят елки к контейнерам для бытовых отходов, однако такой способ утилизации является нарушением действующих норм.
Ёлочный базар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Юрист напомнил о наказании за вырубку елки
14 декабря 2025, 02:53
"Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится.
"Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно - необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон - из них сделают удобрения или подстилки для животных", - отметил Машаров.
Член ОП РФ добавил, что новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Таким образом, второй вариант утилизации - оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.
Новогодняя гирлянда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
13 декабря 2025, 03:30
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала