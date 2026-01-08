Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области приостановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 08.01.2026
01:50 08.01.2026
В Херсонской области приостановили подачу электроэнергии
В Херсонской области приостановили подачу электроэнергии
происшествия
херсонская область
херсонская область
происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
В Херсонской области приостановили подачу электроэнергии

Проведение высотных монтажных работ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие "Херсонэнерго".
"Аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Великолепетихский МО полностью, Верхнерогачикский МО частично, Горностаевский МО частично", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ. Причина аварии не уточняются.
