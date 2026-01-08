https://ria.ru/20260108/elektroenergiya-2066818851.html
В Херсонской области приостановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие... РИА Новости, 08.01.2026
херсонская область
