Передача США нефти Венесуэлы не повлияет на цены, считает эксперт

ЛИМА, 8 янв - РИА Новости. Вероятная передача венесуэльской нефти США не окажет существенного влияния на мировые цены на нефть, сообщил РИА Новости перуанский экономист, экс-консультант Всемирного банка Оскар Угартече.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.

"Вероятная передача нефти США, безусловно, повлияет на международную цену на нефть, но не очень существенно, поскольку речь не идёт об увеличении спроса, а о перенаправлении спроса, объемы экспорта останутся прежними", - сообщил Угартече.

Кроме того, экономист отметил, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA не сможет увеличить объем операций, если Вашингтон не снимет все санкции.

"Пока США сохраняют санкции, PDVSA не сможет восстановить поврежденную инфраструктуру нефтепереработки и, следовательно, не сможет увеличить объемы экспорта нефти. Когда PDVSA увеличит объемы экспорта, мы сможем увидеть некоторое влияние на международные цены на нефть", - сказал он.

Удары США по Венесуэле © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Кроме того, в столице слышна стрельба. Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса пропало электричество. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8 В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила в среду, что США решили смягчить санкции против Венесуэлы для обеспечения доступа венесуэльской нефти на мировые рынки.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.