16:35 08.01.2026
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику

Ренье: ЕК не покинет платформу X, несмотря на критику ее и расследования

© AP Photo / Haven Daley Название соцсети X на здании в Сан-Франциско
 Название соцсети X на здании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Haven Daley
Название соцсети X на здании в Сан-Франциско. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье.
Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность.
"Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе.
Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио
19 декабря 2025, 22:22
 
В миреЕвропаБрюссельСШАДональд ТрампИлон МаскЕврокомиссия
 
 
