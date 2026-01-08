В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье.
Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность.
"Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе.
Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
