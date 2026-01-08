В ЕК видит в США стратегического партнера, несмотря на угрозы по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает видеть в США стратегического партнёра, несмотря на угрозы в адрес Гренландии, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.