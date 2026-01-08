Рейтинг@Mail.ru
В ЕК видит в США стратегического партнера, несмотря на угрозы по Гренландии
14:40 08.01.2026
В ЕК видит в США стратегического партнера, несмотря на угрозы по Гренландии
Еврокомиссия продолжает видеть в США стратегического партнёра, несмотря на угрозы в адрес Гренландии, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии
В ЕК видит в США стратегического партнера, несмотря на угрозы по Гренландии

Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает видеть в США стратегического партнёра, несмотря на угрозы в адрес Гренландии, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
"Могу сказать, что США остаются стратегическим партнёром нашего Союза, и с ними, как и со всеми другими партнёрами, мы активно работаем в тех областях, где есть общие интересы, и, разумеется, будем продолжать это делать по различным направлениям, по которым наши интересы совпадают", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава ЕК признала, что ЕС не идеален и возник на почве конфликта
7 января, 20:56
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу
6 января, 18:13
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
6 января, 14:27
 
