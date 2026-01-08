Ефимов: в 2025 году в Москве утвердили строительство более 180 км дорог

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Власти Москвы в 2025 году одобрили 46 проектов планировки территории (ППТ), предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы .

Как подчеркивается в сообщении, цель утвержденных проектов – создание удобной и безопасной среды и для водителей, и для пешеходов. Проекты планировки направлены на решение разнообразных задач: от создания подъездных путей к жилым районам до обеспечения удобства использования уже существующих транспортных узлов. Например, запланирована реконструкция развязки МКАД и Киевского шоссе, предусмотрено строительство участков дорожной сети для обслуживания учреждений образования в Восточном Бирюлёве.