14:06 08.01.2026
Ефимов: в 2025 году в Москве утвердили строительство более 180 км дорог
Ефимов: в 2025 году в Москве утвердили строительство более 180 км дорог
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Власти Москвы в 2025 году одобрили 46 проектов планировки территории (ППТ), предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как подчеркивается в сообщении, цель утвержденных проектов – создание удобной и безопасной среды и для водителей, и для пешеходов. Проекты планировки направлены на решение разнообразных задач: от создания подъездных путей к жилым районам до обеспечения удобства использования уже существующих транспортных узлов. Например, запланирована реконструкция развязки МКАД и Киевского шоссе, предусмотрено строительство участков дорожной сети для обслуживания учреждений образования в Восточном Бирюлёве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 13 километров дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская". В частности, там построят совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области, путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе для съезда в сторону будущего транспортного узла "Ильинская" и эстакаду от станции "Ильинская" на Новорижское шоссе в сторону области.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
2 января, 12:06
 
