В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек

ВОЛГОГРАД, 8 янв — РИА Новости. В Волгоградской области семь человек погибли в ДТП, сообщило региональное ГУ МЧС.

"В результате столкновения трех транспортных средств погибло семь человек, личности погибших устанавливаются", — говорится в релизе.

ДТП произошло около 18:16 мск на 763-м километре дороги Р-22 "Каспий". Столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF. Причиной мог стать выезд фуры на встречную полосу из-за лопнувшего колеса.