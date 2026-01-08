https://ria.ru/20260108/dtp-2066917118.html
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек - РИА Новости, 08.01.2026
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек
В Волгоградской области семь человек погибли в ДТП, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:24:00+03:00
2026-01-08T20:24:00+03:00
2026-01-08T21:09:00+03:00
происшествия
волгоградская область
михайловский район
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918051_0:75:887:574_1920x0_80_0_0_1eda79808bd976087df0fcf9445b9a7c.jpg
https://ria.ru/20260107/dtp-2066799829.html
волгоградская область
михайловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066918051_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_e16c3b63c8dcc8fba00bad1bb26303dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, михайловский район, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Михайловский район, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек
В Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек