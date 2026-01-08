В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП в Корткеросском районе Коми, где столкнулись легковой автомобиль и экскурсионный автобус с детьми, сообщает пресс-служба УМВД по республике.
«
"Сегодня, 8 января 2026 г около 10.30 на 120 км автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" произошло столкновение двух транспортных средств автомашины "Рено" и автобуса "Скания". В результате ДТП водитель автомашины "Рено" - мужчина 1963 года рождения - скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что пассажир автомашины "Рено" получил травмы различной степени тяжести.
По информации пресс-службы СУСК по Коми, ДТП произошло с участием экскурсионного автобуса, в котором находились дети. По данному факту организована процессуальная проверка.
