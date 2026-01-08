Рейтинг@Mail.ru
В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек
17:59 08.01.2026 (обновлено: 18:04 08.01.2026)
В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек
В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек - РИА Новости, 08.01.2026
В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек
Один человек погиб в ДТП в Корткеросском районе Коми, где столкнулись легковой автомобиль и экскурсионный автобус с детьми, сообщает пресс-служба УМВД по... РИА Новости, 08.01.2026
происшествия, республика коми, корткеросский район, дтп
Происшествия, Республика Коми, Корткеросский район, ДТП
В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек

В Коми иномарка столкнулась с автобусом с детьми, водитель машины погиб

На месте ДТП с автобусом в Коми. 8 января 2026
© Фото : МВД по Республике Коми
На месте ДТП с автобусом в Коми. 8 января 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП в Корткеросском районе Коми, где столкнулись легковой автомобиль и экскурсионный автобус с детьми, сообщает пресс-служба УМВД по республике.
"Сегодня, 8 января 2026 г около 10.30 на 120 км автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" произошло столкновение двух транспортных средств автомашины "Рено" и автобуса "Скания". В результате ДТП водитель автомашины "Рено" - мужчина 1963 года рождения - скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что пассажир автомашины "Рено" получил травмы различной степени тяжести.
По информации пресс-службы СУСК по Коми, ДТП произошло с участием экскурсионного автобуса, в котором находились дети. По данному факту организована процессуальная проверка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Два человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Псков
7 января, 21:42
 
ПроисшествияРеспублика КомиКорткеросский районДТП
 
 
Заголовок открываемого материала