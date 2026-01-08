В Коми в ДТП с автобусом погиб один человек

«

"Сегодня, 8 января 2026 г около 10.30 на 120 км автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" произошло столкновение двух транспортных средств автомашины "Рено" и автобуса "Скания". В результате ДТП водитель автомашины "Рено" - мужчина 1963 года рождения - скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба.