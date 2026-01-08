На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае

На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае

В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"

ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости. Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, сообщило министерство транспорта региона.

По предварительным данным ведомства, водитель "Газели" выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. У водителя общественного транспорта зафиксированы незначительные травмы, ему оказали первую помощь, добавили в министерстве.

« "На 173 км автодороги "Пермь – Березники" произошло ДТП с участием автобуса маршрута №802 "Соликамск – Пермь" и автомобиля "Газель". Обстоятельства ДТП устанавливаются. Экипаж ГИБДД работает на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по трассе "Пермь – Березники" временно запущено в реверсивном режиме. За пассажирами отправлен резервный автобус.