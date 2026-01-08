https://ria.ru/20260108/dtp-2066867999.html
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель" - РИА Новости, 08.01.2026
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, сообщило министерство транспорта региона. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:21:00+03:00
2026-01-08T13:21:00+03:00
2026-01-08T13:21:00+03:00
происшествия
пермский край
гибдд мвд рф
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066867289_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_4389fac7c5e4e5d4d1259aeea149176d.jpg
https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066867289_0:0:901:676_1920x0_80_0_0_674670c54ea49cfc173add1196db82e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, гибдд мвд рф, новый год
Происшествия, Пермский край, ГИБДД МВД РФ, Новый год
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
В Пермском крае на трассе "Газель" выехала на встречку и столкнулась с автобусом
ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости.
Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, сообщило
министерство транспорта региона.
По предварительным данным ведомства, водитель "Газели" выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. У водителя общественного транспорта зафиксированы незначительные травмы, ему оказали первую помощь, добавили в министерстве.
«
"На 173 км автодороги "Пермь – Березники" произошло ДТП с участием автобуса маршрута №802 "Соликамск – Пермь" и автомобиля "Газель". Обстоятельства ДТП устанавливаются. Экипаж ГИБДД работает на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение по трассе "Пермь – Березники" временно запущено в реверсивном режиме. За пассажирами отправлен резервный автобус.
В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что водитель "Газели" погиб. На фото с места происшествия видно, что кабина грузовика полностью смята, у автобуса разбито лобовое стекло.