Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель" - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/dtp-2066867999.html
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель" - РИА Новости, 08.01.2026
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, сообщило министерство транспорта региона. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:21:00+03:00
2026-01-08T13:21:00+03:00
происшествия
пермский край
гибдд мвд рф
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066867289_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_4389fac7c5e4e5d4d1259aeea149176d.jpg
https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066867289_0:0:901:676_1920x0_80_0_0_674670c54ea49cfc173add1196db82e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, гибдд мвд рф, новый год
Происшествия, Пермский край, ГИБДД МВД РФ, Новый год
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"

В Пермском крае на трассе "Газель" выехала на встречку и столкнулась с автобусом

© Фото : Министерство транспорта Пермского краяНа месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Министерство транспорта Пермского края
На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 8 янв - РИА Новости. Автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае, пассажиры не пострадали, сообщило министерство транспорта региона.
По предварительным данным ведомства, водитель "Газели" выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. У водителя общественного транспорта зафиксированы незначительные травмы, ему оказали первую помощь, добавили в министерстве.
«
"На 173 км автодороги "Пермь – Березники" произошло ДТП с участием автобуса маршрута №802 "Соликамск – Пермь" и автомобиля "Газель". Обстоятельства ДТП устанавливаются. Экипаж ГИБДД работает на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение по трассе "Пермь – Березники" временно запущено в реверсивном режиме. За пассажирами отправлен резервный автобус.
В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что водитель "Газели" погиб. На фото с места происшествия видно, что кабина грузовика полностью смята, у автобуса разбито лобовое стекло.
На месте ДТП с автобусом Пермском крае. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
22 февраля 2025, 12:59
 
ПроисшествияПермский крайГИБДД МВД РФНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала