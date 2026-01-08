Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь

"Отцу Евгению - самого крепкого здоровья и сил. Он обязательно выкарабкается! Сегодня в областную больницу обратился его сын, 20-летний Лука, который также пострадал 5 января из-за атаки укронацистов. У него минно-взрывная и акубаротравмы. Он госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшей поправки!" - добавил глава региона.