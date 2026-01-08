Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь

КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Пострадавшего от удара дрона ВСУ настоятеля храма в курской Судже с осколочными ранениями лица, головы, груди, рук и ног транспортируют в госпиталь Москвы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области в результате атаки дрона.
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
7 января, 11:16
"Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы. Медики провели священнику операцию: у него осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног. Пострадал левый глаз. Серьёзная закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, курские врачи будут держать связь с московскими коллегами.
"Отцу Евгению - самого крепкого здоровья и сил. Он обязательно выкарабкается! Сегодня в областную больницу обратился его сын, 20-летний Лука, который также пострадал 5 января из-за атаки укронацистов. У него минно-взрывная и акубаротравмы. Он госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшей поправки!" - добавил глава региона.