Рейтинг@Mail.ru
Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/dron-2066883095.html
Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь
Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь - РИА Новости, 08.01.2026
Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь
Пострадавшего от удара дрона ВСУ настоятеля храма в курской Судже с осколочными ранениями лица, головы, груди, рук и ног транспортируют в госпиталь Москвы,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:34:00+03:00
2026-01-08T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджа
москва
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962763217_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_030b1ff5be4fc3dd174978f8e85dd3ba.jpg
https://ria.ru/20260107/belgorod-2066721791.html
https://ria.ru/20260107/ttsk-2066804825.html
суджа
москва
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962763217_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_05dd925c68334325ea732db4522d7f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджа, москва, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджа, Москва, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Раненого БПЛА священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь

Раненого дроном ВСУ священника из Суджи транспортируют в московский госпиталь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале
Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Пострадавшего от удара дрона ВСУ настоятеля храма в курской Судже с осколочными ранениями лица, головы, груди, рук и ног транспортируют в госпиталь Москвы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области в результате атаки дрона.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
7 января, 11:16
"Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы. Медики провели священнику операцию: у него осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног. Пострадал левый глаз. Серьёзная закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, курские врачи будут держать связь с московскими коллегами.
"Отцу Евгению - самого крепкого здоровья и сил. Он обязательно выкарабкается! Сегодня в областную больницу обратился его сын, 20-летний Лука, который также пострадал 5 января из-за атаки укронацистов. У него минно-взрывная и акубаротравмы. Он госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшей поправки!" - добавил глава региона.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Черновицах сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
7 января, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджаМоскваКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала