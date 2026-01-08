Рейтинг@Mail.ru
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/dollar--2064896728.html
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор - РИА Новости, 08.01.2026
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
В 2025-м доллар заметно ослабел, и крупнейшие инвестбанки ждут продолжения. Фундаментальные факторы, повлиявшие на валюту США, действуют и в наступившем году... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:00:00+03:00
2026-01-08T08:00:00+03:00
экономика
сша
россия
китай
федеральная резервная система сша
morgan stanley
deutsche bank
bank of america
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857737285_0:10:3120:1765_1920x0_80_0_0_7ac827e019480ce9a24ea36eb8c7df36.jpg
https://ria.ru/20251225/dollar-2064481193.html
https://ria.ru/20251217/dollar-2062511026.html
https://ria.ru/20251126/arkhitektura-2057542293.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857737285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efe3f3e91df1d7b5ec66ee9eeaf53cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, китай, федеральная резервная система сша, morgan stanley , deutsche bank , bank of america
Экономика, США, Россия, Китай, Федеральная резервная система США, Morgan Stanley , Deutsche Bank , Bank of America
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор

Банки Уолл-стрит ждут ослабления доллара в 2026-м

© AP Photo / Craig RuttleТорги на Нью-йоркской фондовой бирже
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Craig Ruttle
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2025-м доллар заметно ослабел, и крупнейшие инвестбанки ждут продолжения. Фундаментальные факторы, повлиявшие на валюту США, действуют и в наступившем году. Чего ждать от американской денежной единицы — в материале РИА Новости.

Провальный год

Индекс DXY (показатель стоимости доллара относительно корзины из шести валют) просел почти на восемь процентов — максимум с 2017-го.
Это объясняется прежде всего смягчением денежно-кредитной политики ФРС после длительного периода борьбы с инфляцией и повышения ставок. Низкие проценты в США делают активы, номинированные в долларах, менее привлекательными для инвесторов, что снижает спрос на американскую валюту.
Кроме того, экономика США замедлилась.
"Когда бурное постпандемийное восстановление закончилось, проявились признаки "охлаждения". В то же время другие регионы, в частности ЕС и некоторые азиатские страны, демонстрировали более устойчивую динамику. Капитал стал перетекать из США на другие рынки", — поясняет Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
25 декабря 2025, 02:17

Курс на снижение

Во втором полугодии 2025-го дела пошли получше: индекс подрос почти на два процента по сравнению с сентябрьским минимумом. Однако, предрекают ведущие банки Уолл-стрит, в 2026-м ослабление возобновится.
Согласно оценкам Morgan Stanley, DXY с нынешних 100 упадет до 94 во втором квартале. Консенсус-прогноз Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of America предполагает снижение индекса Bloomberg Dollar Spot (показывает динамику доллара относительно десяти валют) на три процента к концу года.
Все зависит от ФРС.
«

"Разница процентных ставок — один из основных факторов. Евро — доминирующий резервный валютный инструмент, на него приходится 57,6% индекса. Текущая краткосрочная ставка по евро — 1,93%. Сокращение разницы понизит индекс", — поясняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Поскольку предполагаемое смягчение денежно-кредитной политики ФРС произойдет на фоне сохранения стабильности или повышения ставок центральными банками других стран, инвесторы станут продавать гособлигации США, добавляет эксперт.
Скажутся и введенные Трампом пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров.
Как уточняют аналитики Citigroup Inc. и Standard Chartered, американскую валюту могут поддержать рост экономики США и бум искусственного интеллекта, подстегнувший приток капитала. Однако это влияние, по мнению большинства стратегов, будет ограниченным и вряд ли приобретет устойчивость.
Табло обмена курса доллара и евро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей
17 декабря 2025, 02:17

Структурные проблемы

Мощное давление на доллар продолжат оказывать структурные проблемы экономики: огромный государственный долг и хронический дефицит торгового баланса.
«

Такие "двойные дефициты" подрывают долгосрочное доверие. Добавьте к этому глобальный тренд на дедолларизацию. Мировые ЦБ диверсифицируют резервы в пользу других валют и золота. Это создает постоянный фоновый спрос на альтернативные активы, ослабляя позиции доллара как единственной резервной валюты, отмечает Марчел Кырлан.

Большинство прогнозов предусматривают снижение DXY к уровню чуть за 90 к концу 2026-го.
Ослабление доллара окажет волновое воздействие на американскую экономику, повысив стоимость импорта, и поспособствует дальнейшему притоку капитала на развивающиеся рынки: инвесторы перенаправят туда средства, чтобы воспользоваться более привлекательными процентными ставками.
Проверка листа долларовых банкнот в Бюро гравировки и полиграфии, Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Перспективы новой глобальной финансовой архитектуры. Будущее доллара
26 ноября 2025, 08:00

Неожиданный конкурент

В то же время эксперты обращают внимание на то, что и перспективы евро не столь хороши.
«

"Промышленность ЕС в упадке, финансирование военных действий на Украине легло почти полностью на плечи национальных бюджетов, растут военные расходы. Возможная экспроприация активов России нанесет существенный урон репутации единой европейской валюты", — указывает Ирина Пыхтина, старший вице-президент "Росдорбанка".

При этом доллар фундаментально проигрывает основному валютному оппоненту — китайскому юаню: темпы роста экономики КНР остаются высокими, юанем все чаще пользуются в международных торговых расчетах, добавляет аналитик.
Это, конечно, не свободно конвертируемая валюта, и банк Китая не заинтересован в укреплении юаня. Однако во внешнеторговом обороте КНР на него приходится 30%. Такая экспансия ослабляет глобальный спрос на доллар. Чему, в частности, способствует расширение торговли с Россией без использования американской валюты — доллар почти полностью исключили из двухсторонних расчетов.
 
ЭкономикаСШАРоссияКитайФедеральная резервная система СШАMorgan StanleyDeutsche BankBank of America
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала