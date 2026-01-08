https://ria.ru/20260108/dollar--2064896728.html
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор - РИА Новости, 08.01.2026
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
В 2025-м доллар заметно ослабел, и крупнейшие инвестбанки ждут продолжения. Фундаментальные факторы, повлиявшие на валюту США, действуют и в наступившем году... РИА Новости, 08.01.2026
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
Банки Уолл-стрит ждут ослабления доллара в 2026-м
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2025-м доллар заметно ослабел, и крупнейшие инвестбанки ждут продолжения. Фундаментальные факторы, повлиявшие на валюту США, действуют и в наступившем году. Чего ждать от американской денежной единицы — в материале РИА Новости.
Индекс DXY (показатель стоимости доллара относительно корзины из шести валют) просел почти на восемь процентов — максимум с 2017-го.
Это объясняется прежде всего смягчением денежно-кредитной политики ФРС после длительного периода борьбы с инфляцией и повышения ставок. Низкие проценты в США делают активы, номинированные в долларах, менее привлекательными для инвесторов, что снижает спрос на американскую валюту.
Кроме того, экономика США замедлилась.
"Когда бурное постпандемийное восстановление закончилось, проявились признаки "охлаждения". В то же время другие регионы, в частности ЕС и некоторые азиатские страны, демонстрировали более устойчивую динамику. Капитал стал перетекать из США на другие рынки", — поясняет Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
Во втором полугодии 2025-го дела пошли получше: индекс подрос почти на два процента по сравнению с сентябрьским минимумом. Однако, предрекают ведущие банки Уолл-стрит, в 2026-м ослабление возобновится.
Согласно оценкам
Morgan Stanley, DXY с нынешних 100 упадет до 94 во втором квартале. Консенсус-прогноз Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of America предполагает
снижение индекса Bloomberg Dollar Spot (показывает динамику доллара относительно десяти валют) на три процента к концу года.
«
"Разница процентных ставок — один из основных факторов. Евро — доминирующий резервный валютный инструмент, на него приходится 57,6% индекса. Текущая краткосрочная ставка по евро — 1,93%. Сокращение разницы понизит индекс", — поясняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.
Поскольку предполагаемое смягчение денежно-кредитной политики ФРС произойдет на фоне сохранения стабильности или повышения ставок центральными банками других стран, инвесторы станут продавать гособлигации США, добавляет эксперт.
Скажутся и введенные Трампом пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров.
Как уточняют аналитики Citigroup Inc. и Standard Chartered, американскую валюту могут поддержать рост экономики США и бум искусственного интеллекта, подстегнувший приток капитала. Однако это влияние, по мнению большинства стратегов, будет ограниченным и вряд ли приобретет устойчивость.
Мощное давление на доллар продолжат оказывать структурные проблемы экономики: огромный государственный долг и хронический дефицит торгового баланса.
«
Такие "двойные дефициты" подрывают долгосрочное доверие. Добавьте к этому глобальный тренд на дедолларизацию. Мировые ЦБ диверсифицируют резервы в пользу других валют и золота. Это создает постоянный фоновый спрос на альтернативные активы, ослабляя позиции доллара как единственной резервной валюты, отмечает Марчел Кырлан.
Большинство прогнозов предусматривают снижение DXY к уровню чуть за 90 к концу 2026-го.
Ослабление доллара окажет волновое воздействие на американскую экономику, повысив стоимость импорта, и поспособствует дальнейшему притоку капитала на развивающиеся рынки: инвесторы перенаправят туда средства, чтобы воспользоваться более привлекательными процентными ставками.
В то же время эксперты обращают внимание на то, что и перспективы евро не столь хороши.
«
"Промышленность ЕС в упадке, финансирование военных действий на Украине легло почти полностью на плечи национальных бюджетов, растут военные расходы. Возможная экспроприация активов России нанесет существенный урон репутации единой европейской валюты", — указывает Ирина Пыхтина, старший вице-президент "Росдорбанка".
При этом доллар фундаментально проигрывает основному валютному оппоненту — китайскому юаню: темпы роста экономики КНР остаются высокими, юанем все чаще пользуются в международных торговых расчетах, добавляет аналитик.
Это, конечно, не свободно конвертируемая валюта, и банк Китая не заинтересован в укреплении юаня. Однако во внешнеторговом обороте КНР на него приходится 30%. Такая экспансия ослабляет глобальный спрос на доллар. Чему, в частности, способствует расширение торговли с Россией без использования американской валюты — доллар почти полностью исключили из двухсторонних расчетов.