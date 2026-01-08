https://ria.ru/20260108/dnr-2066891584.html
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск - РИА Новости, 08.01.2026
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск
Ряд частных домов в среду получил повреждения в результате атак БПЛА ВСУ на Харцызск в ДНР, сообщило в четверг управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
харцызск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харцызск
донецкая народная республика
2026
Новости
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск
