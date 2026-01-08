Рейтинг@Mail.ru
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/dnr-2066891584.html
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск - РИА Новости, 08.01.2026
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск
Ряд частных домов в среду получил повреждения в результате атак БПЛА ВСУ на Харцызск в ДНР, сообщило в четверг управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:38:00+03:00
2026-01-08T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харцызск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891344_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_d9d8e53fb56d20152a2b99a371edc1bb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харцызск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e2fe64902fdb1b3ce19cd049cebf9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харцызск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Харцызск

В ДНР ряд частных домов получил повреждения при атаке ВСУ на Харцызск

Последствия атаки БПЛА в Харцызске
Последствия атаки БПЛА в Харцызске - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Последствия атаки БПЛА в Харцызске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Ряд частных домов в среду получил повреждения в результате атак БПЛА ВСУ на Харцызск в ДНР, сообщило в четверг управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в среду в 18.20 атаковали поселок в городском округе Харцызск и в 18.23 - сам город с помощью БПЛА-камикадзе.
"Задокументировано прямое попадание ударного БПЛА в хозпостройки с последующим возгоранием и разрушением. Также повреждены фасад, ограждение, ЛЭП частных жилых домов по пяти адресам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Управление добавило, что никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарцызскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала