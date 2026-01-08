Рейтинг@Mail.ru
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 08.01.2026 (обновлено: 16:51 08.01.2026)
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов - РИА Новости, 08.01.2026
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов
В Днепропетровске сложилась крайне тяжелая обстановка из-за полного блэкаута, заявил мэр Борис Филатов. РИА Новости, 08.01.2026
Мэр Днепропетровска сделал громкое заявление после российских ударов

Мэр Днепропетровска после блэкаута заявил о ЧС национального уровня

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Днепропетровске сложилась крайне тяжелая обстановка из-за полного блэкаута, заявил мэр Борис Филатов.
"Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября 2025, 08:00
По словам Филатова, левый берег города поддерживается только за счет альтернативных источников питания.
Украинские СМИ в ночь на четверг передавали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В регионе остановили работу всех ТЭЦ и подстанций.

В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. Вместе с тем потребности жителей остались на прежнем уровне.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября 2025, 08:00
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
