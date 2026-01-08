Рейтинг@Mail.ru
Monde утверждает, что Дмитриев был в Париже 7 января
21:01 08.01.2026 (обновлено: 22:46 08.01.2026)
Monde утверждает, что Дмитриев был в Париже 7 января
Monde утверждает, что Дмитриев был в Париже 7 января
Французская газета Monde утверждает со ссылкой на "хорошо информированный источник", что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 08.01.2026
Monde утверждает, что Дмитриев был в Париже 7 января

Monde: Дмитриев был в Париже 7 января

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 янв — РИА Новости. Французская газета Monde утверждает со ссылкой на "хорошо информированный источник", что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетил Париж 7 января, на следующий день после проведения там встречи так называемой коалиции желающих.
Встреча "коалиции желающих" на высшем уровне прошла 6 января в Париже. В ходе встречи обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Во встрече приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Дмитриев посоветовал сторонникам войны раскрыть данные об оборонных доходах
Вчера, 14:54
"Кирилл Дмитриев <…> предположительно, был в Париже в среду, 7 января. Как сообщил <…> источник, его видели на улице Фобур-Сент-Оноре <…> на следующий день после встречи в Париже участников "коалиции желающих", — утверждается в материале газеты.
На улице Фобур-Сент-Оноре расположены резиденция французского президента (Елисейский дворец), а также посольство США во Франции. В Елисейском дворце опровергли информацию о визите туда Дмитриева, напоминает Monde. В связи с этим издание предполагает со ссылкой на информацию от источника, что Дмитриев мог посетить посольство США во Франции.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния
6 января, 14:06
 
