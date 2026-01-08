Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/dialog-2066868708.html
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 08.01.2026
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа
Важно, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом идет диалог, Москва и Вашингтон строят прагматичные отношения,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:26:00+03:00
2026-01-08T13:26:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
карин кнайсль
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023590683_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_2bf8d0ce2b0422058331c0dc1bc43633.jpg
https://ria.ru/20260107/levitt-2066793777.html
https://ria.ru/20260101/tramp-2065908938.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023590683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3dd346c07509af41cd34bf860799498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, карин кнайсль, евросоюз
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Евросоюз
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа

РИА Новости: Кнайсль отметила важность диалога Путина и Трампа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Важно, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом идет диалог, Москва и Вашингтон строят прагматичные отношения, пока ЕС погряз в морализме и идеологизированности, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп - ред.) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России и США – это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности", - сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
7 января, 20:24
Как отметила Кнайсль, идеологизированная позиция Евросоюза, отказывающегося от диалога с Москвой, не имеет ничего общего с реальностью. В то же время стремление США наладить отношения с Россией видно во многих слоях истеблишмента.
"Применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция", - подчеркнула она.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп уважает Путина, заявила экс-помощница Байдена
1 января, 06:24
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампКарин КнайсльЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала