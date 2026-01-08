Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Важно, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом идет диалог, Москва и Вашингтон строят прагматичные отношения, пока ЕС погряз в морализме и идеологизированности, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция", - подчеркнула она.