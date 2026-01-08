https://ria.ru/20260108/dialog-2066868708.html
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Важно, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом идет диалог, Москва и Вашингтон строят прагматичные отношения, пока ЕС погряз в морализме и идеологизированности, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я полностью согласна, что сейчас они (Путин
и Трамп
- ред.) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России
и США
– это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС
и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности", - сказала она.
Как отметила Кнайсль
, идеологизированная позиция Евросоюза, отказывающегося от диалога с Москвой
, не имеет ничего общего с реальностью. В то же время стремление США наладить отношения с Россией видно во многих слоях истеблишмента.
"Применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция", - подчеркнула она.
На Аляске
15 августа 2025 года прошли переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.