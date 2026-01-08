Рейтинг@Mail.ru
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/delo-2066933733.html
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом - РИА Новости, 08.01.2026
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Житель Новоуральска Свердловской области зарезал знакомую и надругался над ее телом, за преступление он ответит спустя десять лет, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:06:00+03:00
2026-01-08T23:06:00+03:00
происшествия
новоуральск
урал
свердловская область
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260108/prichina-2066921668.html
https://ria.ru/20260108/fabrika-2066908924.html
новоуральск
урал
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новоуральск, урал, свердловская область, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Урал, Свердловская область, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом

Житель Урала убил коллегу, надругался над телом и через 10 лет "забыл" об этом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Житель Новоуральска Свердловской области зарезал знакомую и надругался над ее телом, за преступление он ответит спустя десять лет, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По данным следствия, днем 22 ноября 2015 года в квартире дома по улице Чурина в Новоуральске обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры причинил хозяйке жилища множественные удары хозяйственно-бытовым ножом. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного злоумышленник совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия", – уточнил Шульга.
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Прокуратура назвала возможную причину ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Вчера, 21:03
Он отметил, что изобличить фигуранта удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Вину 67-летний мужчина признал, а по результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что он вменяем. Уголовное дело по двум статьям – об убийстве и надругательстве над телом умершей – направили в суд для рассмотрения.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый по имени Александр ранее к уголовной ответственности не привлекался.
"В прошлом вместе с потерпевшей работал на одном предприятии, в связи с чем был с ней хорошо знаком и бывал у нее в гостях. Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке в ноябре 2015 года, стали высказанные в адрес фигуранта обидные, по его мнению, слова. Мужчина, рассказывая сыщикам о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду имевшегося у него в момент происшествия алкогольного опьянения, а также из-за давности произошедшего", – рассказал журналистам Горелых.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Нижнем Тагиле прогремел взрыв на мебельной фабрике
Вчера, 18:55
 
ПроисшествияНовоуральскУралСвердловская областьВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала