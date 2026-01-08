https://ria.ru/20260108/delo-2066933733.html
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом - РИА Новости, 08.01.2026
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Житель Новоуральска Свердловской области зарезал знакомую и надругался над ее телом, за преступление он ответит спустя десять лет, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:06:00+03:00
2026-01-08T23:06:00+03:00
2026-01-08T23:06:00+03:00
происшествия
новоуральск
урал
свердловская область
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260108/prichina-2066921668.html
https://ria.ru/20260108/fabrika-2066908924.html
новоуральск
урал
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новоуральск, урал, свердловская область, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Урал, Свердловская область, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Житель Урала убил коллегу, надругался над телом и через 10 лет "забыл" об этом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Житель Новоуральска Свердловской области зарезал знакомую и надругался над ее телом, за преступление он ответит спустя десять лет, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По данным следствия, днем 22 ноября 2015 года в квартире дома по улице Чурина в Новоуральске
обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры причинил хозяйке жилища множественные удары хозяйственно-бытовым ножом. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного злоумышленник совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия", – уточнил Шульга
.
Он отметил, что изобличить фигуранта удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Вину 67-летний мужчина признал, а по результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что он вменяем. Уголовное дело по двум статьям – об убийстве и надругательстве над телом умершей – направили в суд для рассмотрения.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, обвиняемый по имени Александр ранее к уголовной ответственности не привлекался.
"В прошлом вместе с потерпевшей работал на одном предприятии, в связи с чем был с ней хорошо знаком и бывал у нее в гостях. Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке в ноябре 2015 года, стали высказанные в адрес фигуранта обидные, по его мнению, слова. Мужчина, рассказывая сыщикам о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду имевшегося у него в момент происшествия алкогольного опьянения, а также из-за давности произошедшего", – рассказал журналистам Горелых.