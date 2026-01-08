Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом

Он отметил, что изобличить фигуранта удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Вину 67-летний мужчина признал, а по результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что он вменяем. Уголовное дело по двум статьям – об убийстве и надругательстве над телом умершей – направили в суд для рассмотрения.

"В прошлом вместе с потерпевшей работал на одном предприятии, в связи с чем был с ней хорошо знаком и бывал у нее в гостях. Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке в ноябре 2015 года, стали высказанные в адрес фигуранта обидные, по его мнению, слова. Мужчина, рассказывая сыщикам о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду имевшегося у него в момент происшествия алкогольного опьянения, а также из-за давности произошедшего", – рассказал журналистам Горелых.