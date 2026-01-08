Рейтинг@Mail.ru
В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/chechnya-2066896302.html
В Чечне объявили штормовое предупреждение
В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.01.2026
В Чечне объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Чечне 8 и 9 января, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:12:00+03:00
2026-01-08T17:12:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfe086ae27b0b05c32f70058195de4c.jpg
https://ria.ru/20260108/nepogoda-2066852517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63d408f59d0604ea83eb0cc6c573c008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Чечне объявили штормовое предупреждение

МЧС: в Чечне объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Деревья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 8 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Чечне 8 и 9 января, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"Штормовое предупреждение. <…> По данным чеченского ЦГМС в период с 20.00 до 22.00 и до конца суток 8 января, а также ночью и днем 9 января в предгорных и горных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный ветер южной четверти 30-33 м/с, в высокогорье 35 м/с",— информирует ведомство в канале MAX.
Уточняется, что в эти дни возможно отключение электроэнергии. Региональный МЧС также напоминает о необходимости закрывать плотно окна и двери, обходить слабо укрепленные конструкции, а также не ставить автомобиль под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями.
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой
Вчера, 10:48
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала