https://ria.ru/20260108/chechnya-2066896302.html
В Чечне объявили штормовое предупреждение
В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.01.2026
В Чечне объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Чечне 8 и 9 января, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:12:00+03:00
2026-01-08T17:12:00+03:00
2026-01-08T17:12:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfe086ae27b0b05c32f70058195de4c.jpg
https://ria.ru/20260108/nepogoda-2066852517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63d408f59d0604ea83eb0cc6c573c008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Чечне объявили штормовое предупреждение
МЧС: в Чечне объявили штормовое предупреждение