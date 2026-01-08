https://ria.ru/20260108/chechnya-2066847329.html
В Чечне отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 08.01.2026
