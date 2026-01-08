Рейтинг@Mail.ru
В Чечне отменили режим беспилотной опасности
09:56 08.01.2026
В Чечне отменили режим беспилотной опасности
В Чечне отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 08.01.2026
2026
В Чечне отменили режим беспилотной опасности

На территории Чечни отменили режим беспилотной опасности

Город Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 янв — РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Беспилотную опасность объявили в республике вечером в среду.
"Внимание! На территории Чеченской Республики отбой беспилотной опасности", — говорится в сообщении.
