Опрос показал отношение жителей Польши относительно будущего Украины

При этом 54% опрошенных поддерживают окончание боевых действий "даже если Украина потеряет часть территории или независимости".

Исследование проводилось с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке из 948 человек комплексным методом. Данные о погрешности не приводятся.