Опрос показал отношение жителей Польши относительно будущего Украины

ВАРШАВА, 8 янв – РИА Новости. Жители Польши потеряли оптимизм относительно будущего Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.
"Оптимизм в отношении будущего Украины рекордно низок. 63% поляков считают, что Украине придется отказаться от части своей территории (рост на три процентных пункта по отношению к сентябрю)", - говорится в сообщении.
Также, по данным опроса, растет и доля людей, ожидающих, что Россия "подчинит себе всю Украину" - 8% при росте на три процентных пункта.
При этом 54% опрошенных поддерживают окончание боевых действий "даже если Украина потеряет часть территории или независимости".
Как отмечают авторы исследования, еще год назад поддержка бескомпромиссного продолжения войны Украиной была в Польше практически единогласной, и хотя позже она начала снижаться, настоящим прорывом в этом вопросе стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявление об ограничении поддержки Украины.
Исследование проводилось с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке из 948 человек комплексным методом. Данные о погрешности не приводятся.