В польский суд поступило ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога Александра Бутягина на Украину, сообщил РИА Новости источник.
"Ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, российского археолога из петербургского музея "Эрмитаж", поступило в окружной суд в Варшаве", — рассказал собеседник агентства.
По его информации, суд получил обращение в электронном виде, оригинал должны доставить в пятницу.
Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, ученому может грозить до десяти лет лишения свободы.
Российские дипломаты будут работать над защитой интересов задержанного ученого, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что в Варшаве понимают всю абсурдность обвинений археолога в "уничтожении культурного наследия" и отдают себе отчет, что такие политизированные акции не останутся без последствий.
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии музея. Ему принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.
