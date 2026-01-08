В польский суд поступило ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии музея. Ему принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.