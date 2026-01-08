Рейтинг@Mail.ru
02:48 08.01.2026
Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавления от пережитков холодной войны
владимир путин
джордж буш (младший)
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны

Буш-младший в 2001 году призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны

Джордж Буш младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между двумя странами, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае.
