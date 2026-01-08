Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между двумя странами, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае.
Он также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.
"Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть возможность переосмыслить старые отношения и ответить на новые угрозы", - добавил Буш-младший.
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России
23 декабря 2025, 20:51