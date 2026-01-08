Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший во время встречи с Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что Москва и Вашингтон не угрожают друг другу, Экс-президент США Джордж Буш-младший во время встречи с Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что Москва и Вашингтон не угрожают друг другу, следует из рассекреченных документов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).

Организация приводит расшифровку разговора двух лидеров в ходе их встречи в Шанхае в октябре 2001 года.

« "Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас", – заявлял Буш-младший.

Экс-президент США также заявлял, что Штаты не стремятся к ядерному превосходству, так как этот вид оружия устарел как средство реагирования на новые угрозы. Он также пообещал сократить американские наступательные вооружения до приемлемого для Москвы уровня.

Кроме того, Буш-младший указывал на необходимость избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между Россией и США. Он также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.