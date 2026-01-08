Рейтинг@Mail.ru
Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 08.01.2026 (обновлено: 14:44 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/bush-2066822440.html
Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу
Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу - РИА Новости, 08.01.2026
Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу
Экс-президент США Джордж Буш-младший во время встречи с Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что Москва и Вашингтон не угрожают друг другу, следует из... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:45:00+03:00
2026-01-08T14:44:00+03:00
в мире
сша
россия
шанхай
джордж буш (младший)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260108/bush-2066822243.html
https://ria.ru/20251223/bush-2064190866.html
сша
россия
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, шанхай, джордж буш (младший), владимир путин
В мире, США, Россия, Шанхай, Джордж Буш (младший), Владимир Путин
Буш-младший заявлял Путину, что Россия и США не угрожают друг другу

В США рассекретили разговор Путина и Буша-младшего в 2001 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший во время встречи с Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что Москва и Вашингтон не угрожают друг другу, следует из рассекреченных документов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
Организация приводит расшифровку разговора двух лидеров в ходе их встречи в Шанхае в октябре 2001 года.
Бывший президент США Джордж Буш-младший - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Буш-младший называл Путина другом
Вчера, 02:43
«
"Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас", – заявлял Буш-младший.
Экс-президент США также заявлял, что Штаты не стремятся к ядерному превосходству, так как этот вид оружия устарел как средство реагирования на новые угрозы. Он также пообещал сократить американские наступательные вооружения до приемлемого для Москвы уровня.
Кроме того, Буш-младший указывал на необходимость избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между Россией и США. Он также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.
"Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть возможность переосмыслить старые отношения и ответить на новые угрозы", — добавил Буш-младший.
Президент США Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России
23 декабря 2025, 20:51
 
В миреСШАРоссияШанхайДжордж Буш (младший)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала