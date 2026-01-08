Рейтинг@Mail.ru
Буш-младший называл Путина другом
02:43 08.01.2026
Буш-младший называл Путина другом
Буш-младший называл Путина другом
Экс-президент США Джордж Буш-младший в беседе с лидером РФ Владимиром Путиным в 2001 году назвал российского коллегу "другом", а к себе просил обращаться по... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
россия
владимир путин
джордж буш (младший)
Буш-младший называл Путина другом

Буш-младший в беседе с Путиным в 2001 году назвал российского коллегу другом

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший в беседе с лидером РФ Владимиром Путиным в 2001 году назвал российского коллегу "другом", а к себе просил обращаться по имени, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
Организация приводит расшифровку звонка российского лидера американскому коллеге от 6 июля 2001 года – в день рождения Буша-младшего.
"Я хотел бы поздравить вас с днем рождения, господин президент... и я также хотел бы пожелать вам личного благополучия и успехов на благо вашей страны. Я также хотел бы поздравить вас с Днем независимости", - сказал тогда Путин.
Российский лидер также вспомнил о встрече с американским коллегой в Любляне, упомянул о рабочей группе по стратстабильности.
"Господин президент, прежде всего, отныне вы должны называть меня Джордж", - ответил Буш-младший, назвав звонок Путина честью.
Буш-младший также поделился, что Путин был первым лидером, который поздравил его тогда с днём рождения, и пообещал рассказать об этом своей семье.
"Спасибо за звонок, мой друг", - продолжил тогдашний президент Штатов.
"Спасибо большое, Джордж. И всего хорошего вам и вашей семье. Увидимся в Италии", - ответил Путин.
Буш-младший в ответ оценил английский Путина.
