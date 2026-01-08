Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven

Британское военные впервые представили Raven в мае 2025 года. Система устанавливается на вездеход HMT 600/Coyote. Для поставляемого Украине комплекса используются устаревшие ракеты малой дальности класса "воздух - воздух" (ASRAAM). Они запускаются с помощью рельсовых направляющих, ранее стоявших на самолетах британских ВВС Hawk, Jaguar, Tornado. Для создания наземной пусковой установки перевернутые направляющие ставят на вездеход.