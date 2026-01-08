Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven

ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven, созданных специально для ВСУ, и два прототипа систем ПВО Gravehawk, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на британское министерство обороны.
"Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk. В ближайшее время должны прибыть дополнительные системы Gravehawk", - пишет издание.
Британское военные впервые представили Raven в мае 2025 года. Система устанавливается на вездеход HMT 600/Coyote. Для поставляемого Украине комплекса используются устаревшие ракеты малой дальности класса "воздух - воздух" (ASRAAM). Они запускаются с помощью рельсовых направляющих, ранее стоявших на самолетах британских ВВС Hawk, Jaguar, Tornado. Для создания наземной пусковой установки перевернутые направляющие ставят на вездеход.
Лондон также намерен поставить Киеву 15 единиц мобильных систем ПВО Gravehawk. Система является совместной разработкой Великобритании и Дании и использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 для борьбы с беспилотниками. Она также обеспечивает защиту от самолетов, вертолетов и крылатых ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.