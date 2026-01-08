Рейтинг@Mail.ru
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 08.01.2026 (обновлено: 15:21 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/britanija-2066873963.html
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven - РИА Новости, 08.01.2026
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven, созданных специально для ВСУ, и два прототипа систем ПВО Gravehawk, сообщает портал UK Defence Journal со... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:12:00+03:00
2026-01-08T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кир стармер
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
https://ria.ru/20260108/koalitsiya-2066842418.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, кир стармер, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven

Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа систем Gravehawk

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven, созданных специально для ВСУ, и два прототипа систем ПВО Gravehawk, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на британское министерство обороны.
"Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk. В ближайшее время должны прибыть дополнительные системы Gravehawk", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00
Британское военные впервые представили Raven в мае 2025 года. Система устанавливается на вездеход HMT 600/Coyote. Для поставляемого Украине комплекса используются устаревшие ракеты малой дальности класса "воздух - воздух" (ASRAAM). Они запускаются с помощью рельсовых направляющих, ранее стоявших на самолетах британских ВВС Hawk, Jaguar, Tornado. Для создания наземной пусковой установки перевернутые направляющие ставят на вездеход.
Лондон также намерен поставить Киеву 15 единиц мобильных систем ПВО Gravehawk. Система является совместной разработкой Великобритании и Дании и использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 для борьбы с беспилотниками. Она также обеспечивает защиту от самолетов, вертолетов и крылатых ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте на встрече коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, считает эксперт
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКир СтармерДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала